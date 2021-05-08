İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Sheffield United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Sheffield United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Crystal Palace maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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