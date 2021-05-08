08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 2-4 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Çağlar'lı Leicester sahasında dağıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 35. hafta mücadelesinde  evinde United'a 4-2 mağlup oldu. Milli futbolcularımızdan mücadelede 90 dakika görev alırken, şans bulamadı.

'in 35. hafta mücadelesinde , sahasında United'ı konuk etti. 'nda oynanan karşılaşmayı 4-2 kazanarak haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmış oldu.

Karşılaşmanın 22. dakikasında 'ın golüyle öne geçen Newcastle, Dummet'in 34. dakikadaki sayısıyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Leicester City oyuna ortak olmayı başaramadı ve 64. dakikada skoru 3-0 yaptı. Callum Wilson 73'te bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0 yaptı. Leicester City 80. dakikada ve 87'de ile goller bulsa da galibiyet için yeterli olmadı ve Newcastle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Leicester City 63 puanda kalarak haftayı 3. sırada bitirmeyi tehlikeye attı. Newcastle United ise 39 puana yükseldi ve düşme hattından uzaklaşmış oldu.

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