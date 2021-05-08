Leicester City 2-4 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Leicester City evinde Newcastle United'a 4-2 mağlup oldu. Milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü mücadelede 90 dakika görev alırken, Cengiz Ünder şans bulamadı.
İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Newcastle United 4-2 kazanarak haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmış oldu.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Willock'ın golüyle öne geçen Newcastle, Dummet'in 34. dakikadaki sayısıyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Leicester City oyuna ortak olmayı başaramadı ve 64. dakikada Callum Wilson skoru 3-0 yaptı. Callum Wilson 73'te bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0 yaptı. Leicester City 80. dakikada Albrighton ve 87'de Iheanacho ile goller bulsa da galibiyet için yeterli olmadı ve Newcastle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Leicester City 63 puanda kalarak haftayı 3. sırada bitirmeyi tehlikeye attı. Newcastle United ise 39 puana yükseldi ve düşme hattından uzaklaşmış oldu.
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