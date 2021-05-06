Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!
Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışında lider konumda bulunan Lille, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Fransız ekibi Zeki Çelik, Mustafa Kapı, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte Lille'in gündemine aldığı o yıldız... | Son dakika spor haberleri
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile kadrosunu güçlendiren ve Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille, Süper Lig devinden bir transfer daha yapıyor.
TÜRK YILDIZLAR ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Türk yıldızların önderliğinde ligde şampiyonluğa koşuyor. Özellikle Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille'de attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti.
BURAK YILMAZ FARK YARATIYOR
Lille'de son haftaların en formda oyuncusu Burak Yılmaz... Milli yıldız özellikle Lyon maçında attığı 2 gol ve yaptığı asistle galibiyette başrol oyuncusu olmuştu. Burak Yılmaz son hafta oynanan maçta Nice karşısında 1 gol attı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.
FRANSIZ BASINI VE GALTIER ÖVGÜLER YAĞDIRIYOR
Lille Teknik Direktörü Galtier ve Fransız basını, son haftalarda performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı. Fransız basını Burak Yılmaz için 'Kahraman' ifadesini kullanmıştı.
YUSUF YAZICI DA DAMGA VURDU
Burak Yılmaz gibi Lille'de yılın en önemli futbolcularından biri de Yusuf Yazıcı oldu. Yazıcı özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirmeyi başarmıştı.
AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI
Yusuf Yazıcı ligin ilk yarısında gösterdiği müthiş performansla Avrupa devlerinin de radarına girmişti. İngiliz basını Arsenal'in Mesut Özil'den sonrası Yusuf Yazıcı ile 10 numara boşluğunu dolduracağını iddia etmişti.
KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇABİLİR
Yusuf Yazıcı ile son günlerde Milan'ın da yakından ilgilendiği iddia edilmişti. Milli futbolcunun EURO 2020'de göstereceği performansın kariyerinde yeni bir sayfa açmasına neden olabileceği belirtiliyor.
SÜPER LİG DEVİNDEN BİR TRANSFER DAHA
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra kadrosunda Mehmet Zeki Çelik'i de bulunduran Lille, Süper Lig devinden bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı. İşte son dakika haberinin detayları...
LILLE'İN HEDEFİNDEKİ İSİM ABDÜLKADİR ÖMÜR
Milliyet'in haberine göre Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Lille'in radarına takıldı. ransa'da harikalar yaratan Yusuf Yazıcı'nın performansından memnun olan Lille'in Ömür'ün peşine düştüğü öğrenildi.
SON KARAR SEZON SONU
Uzun süreli sakatlığını atlatan ve bordo-mavili takımda yeniden forma giymeye başlayan milli futbolcu için de son kararın sezon sonu verileceği ifade edildi.
AĞIR BİR SAKATLIK GEÇİRDİ
Süper Lig'de oynanan Konyaspor karşılaşmasında ayağı kırılan ve sahalardan uzun süre uzak kalan Abdülkadir Ömür yeniden yeşil sahalara dönüş yapmıştı.
ŞENOL GÜNEŞ KARARINI VERMEDİ
Genç yaşta birçok kez sakatlık problemi yaşayan Abdülkadir Ömür'ün EURO 2020 kadrosunda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
LILLE'DEN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Lille'in Abdülkadir Ömür için sezon sonunda Trabzonspor'a resmi teklifini ileteceği ve iki kulüp arasında görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.
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