Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışında lider konumda bulunan Lille, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Fransız ekibi Zeki Çelik, Mustafa Kapı, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte Lille'in gündemine aldığı o yıldız... | Son dakika spor haberleri

TÜRK YILDIZLAR ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Türk yıldızların önderliğinde ligde şampiyonluğa koşuyor. Özellikle Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille'de attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

BURAK YILMAZ FARK YARATIYOR Lille'de son haftaların en formda oyuncusu Burak Yılmaz... Milli yıldız özellikle Lyon maçında attığı 2 gol ve yaptığı asistle galibiyette başrol oyuncusu olmuştu. Burak Yılmaz son hafta oynanan maçta Nice karşısında 1 gol attı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

FRANSIZ BASINI VE GALTIER ÖVGÜLER YAĞDIRIYOR Lille Teknik Direktörü Galtier ve Fransız basını, son haftalarda performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı. Fransız basını Burak Yılmaz için 'Kahraman' ifadesini kullanmıştı.

YUSUF YAZICI DA DAMGA VURDU Burak Yılmaz gibi Lille'de yılın en önemli futbolcularından biri de Yusuf Yazıcı oldu. Yazıcı özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI Yusuf Yazıcı ligin ilk yarısında gösterdiği müthiş performansla Avrupa devlerinin de radarına girmişti. İngiliz basını Arsenal'in Mesut Özil'den sonrası Yusuf Yazıcı ile 10 numara boşluğunu dolduracağını iddia etmişti.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇABİLİR Yusuf Yazıcı ile son günlerde Milan'ın da yakından ilgilendiği iddia edilmişti. Milli futbolcunun EURO 2020'de göstereceği performansın kariyerinde yeni bir sayfa açmasına neden olabileceği belirtiliyor.

SÜPER LİG DEVİNDEN BİR TRANSFER DAHA Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra kadrosunda Mehmet Zeki Çelik'i de bulunduran Lille, Süper Lig devinden bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı. İşte son dakika haberinin detayları...

LILLE'İN HEDEFİNDEKİ İSİM ABDÜLKADİR ÖMÜR Milliyet'in haberine göre Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Lille'in radarına takıldı. ransa'da harikalar yaratan Yusuf Yazıcı'nın performansından memnun olan Lille'in Ömür'ün peşine düştüğü öğrenildi.

SON KARAR SEZON SONU Uzun süreli sakatlığını atlatan ve bordo-mavili takımda yeniden forma giymeye başlayan milli futbolcu için de son kararın sezon sonu verileceği ifade edildi.

AĞIR BİR SAKATLIK GEÇİRDİ Süper Lig'de oynanan Konyaspor karşılaşmasında ayağı kırılan ve sahalardan uzun süre uzak kalan Abdülkadir Ömür yeniden yeşil sahalara dönüş yapmıştı.