06 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışında lider konumda bulunan Lille, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Fransız ekibi Zeki Çelik, Mustafa Kapı, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte Lille'in gündemine aldığı o yıldız... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

ve ile kadrosunu güçlendiren ve 'da şampiyonluğa koşan , devinden bir transfer daha yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

TÜRK YILDIZLAR ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR

ekiplerinden , Türk yıldızların önderliğinde ligde şampiyonluğa koşuyor. Özellikle ve , Lille'de attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

BURAK YILMAZ FARK YARATIYOR

'de son haftaların en formda oyuncusu ... Milli yıldız özellikle maçında attığı 2 gol ve yaptığı asistle galibiyette başrol oyuncusu olmuştu. Burak Yılmaz son hafta oynanan maçta Nice karşısında 1 gol attı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

FRANSIZ BASINI VE GALTIER ÖVGÜLER YAĞDIRIYOR

Teknik Direktörü Galtier ve Fransız basını, son haftalarda performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 'a övgüler yağdırdı. Fransız basını Burak Yılmaz için 'Kahraman' ifadesini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

YUSUF YAZICI DA DAMGA VURDU

gibi 'de yılın en önemli futbolcularından biri de oldu. Yazıcı özellikle UEFA Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

ligin ilk yarısında gösterdiği müthiş performansla devlerinin de radarına girmişti. İngiliz basını 'in 'den sonrası Yusuf Yazıcı ile 10 numara boşluğunu dolduracağını iddia etmişti.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇABİLİR

ile son günlerde Milan'ın da yakından ilgilendiği iddia edilmişti. Milli futbolcunun EURO 2020'de göstereceği performansın kariyerinde yeni bir sayfa açmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

SÜPER LİG DEVİNDEN BİR TRANSFER DAHA

ve 'nın yanı sıra kadrosunda Mehmet 'i de bulunduran , devinden bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

LILLE'İN HEDEFİNDEKİ İSİM ABDÜLKADİR ÖMÜR

Milliyet'in haberine göre Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 'in radarına takıldı. ransa'da harikalar yaratan 'nın performansından memnun olan Lille'in Ömür'ün peşine düştüğü öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

SON KARAR SEZON SONU

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve bordo-mavili takımda yeniden forma giymeye başlayan milli futbolcu için de son kararın sezon sonu verileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

AĞIR BİR SAKATLIK GEÇİRDİ

'de oynanan Konyaspor karşılaşmasında ayağı kırılan ve sahalardan uzun süre uzak kalan Abdülkadir Ömür yeniden yeşil sahalara dönüş yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

ŞENOL GÜNEŞ KARARINI VERMEDİ

Genç yaşta birçok kez sakatlık problemi yaşayan Abdülkadir Ömür'ün EURO 2020 kadrosunda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Son dakika transfer haberi: Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!

LILLE'DEN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

'in Abdülkadir Ömür için sezon sonunda Trabzonspor'a resmi teklifini ileteceği ve iki kulüp arasında görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

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