29 Nisan 2021, Perşembe
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BARCELONA - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Barcelona ile Granada karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Granada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BARCELONA - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona - Granada maçı saat 20:00'de Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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