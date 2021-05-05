ROMA'NIN TRANSFER EDECEĞİ İSİMLER

Haberde 58 yaşındaki tecrübeli teknik adamın transfer listesi de verildi. Buna göre kaleye takviye düşünen Portekizli hocanın gündeminde vatandaşları olan Wolverhampton'dan Rui Patricio ile Olimpiakos'lu Jose Sa var.