05 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Roma'nın başına geçen Jose Mourinho takımda kalacak isimleri belirledi! Cengiz Ünder...

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da sözleşmesi feshedilen Jose Mourinho, flaş bir şekilde İtalya'nın yolunu tutmuştu. Roma ile anlaşan Portekizli teknik adam kadroda kalacak oyuncular ve yapılacak transferler için kolları sıvadı. Deneyimli hoca milli oyuncumuz Cengiz Ünder hakkında da kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: Roma'nın başına geçen Jose Mourinho takımda kalacak isimleri belirledi! Cengiz Ünder...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'dan ayrıldıktan sonra sürpriz biçimde ile anlaşan 'nun kafasındaki kadro şekillenmeye başladı. İtalyan basını, Portekizli teknik adamın hem takımda tutacağı isimleri hem de transferini düşündüğü futbolcuları açıkladı.

Son dakika spor haberi: Roma'nın başına geçen Jose Mourinho takımda kalacak isimleri belirledi! Cengiz Ünder...

CENGİZ SENEYE NEREDE OYNAYACAK?

Başkent ekibinde teknik direktörlüğe Mourinho'nun gelmesi ile 'in İtalyan kulübündeki geleceği de merak konusu olmuştu. 'un haberine göre milli futbolcumuz, sezon sonu kiralık olarak oynadığı 'den 'ya geri dönecek.

Son dakika spor haberi: Roma'nın başına geçen Jose Mourinho takımda kalacak isimleri belirledi! Cengiz Ünder...

BANKOLAR BELLİ OLDU!

Cengiz'in, dünyaca ünlü teknik adamın takımında önemli roller alması bekleniyor. Türk oyuncu dışında Zaniolo, Pellegrini ve Mkhitaryan'ın da Mourinho'nun kadrosunda tercih edeceği isimler olacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Roma'nın başına geçen Jose Mourinho takımda kalacak isimleri belirledi! Cengiz Ünder...

ROMA'NIN TRANSFER EDECEĞİ İSİMLER

Haberde 58 yaşındaki tecrübeli teknik adamın transfer listesi de verildi. Buna göre kaleye takviye düşünen Portekizli hocanın gündeminde vatandaşları olan 'dan ile 'lu var.

Son dakika spor haberi: Roma'nın başına geçen Jose Mourinho takımda kalacak isimleri belirledi! Cengiz Ünder...

Mourinho'nun ayrıca, 'dan eski öğrencileri ve 'i takıma dahil edebileceği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Roma'nın başına geçen Jose Mourinho takımda kalacak isimleri belirledi! Cengiz Ünder...

CENGİZ İNGİLTERE'DE UMDUĞUNU BULAMADI

İngiliz ekibi 'de 'daki performansına ulaşamayan , sadece 9 Premier Lig maçında şans bulurken, 2 asiste imza attı. Milli futbolcumuz İngiliz ekibinin formasıyla ve 'nda birer gol attı.

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