Son dakika spor haberi: Roma'nın başına geçen Jose Mourinho takımda kalacak isimleri belirledi! Cengiz Ünder...
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da sözleşmesi feshedilen Jose Mourinho, flaş bir şekilde İtalya'nın yolunu tutmuştu. Roma ile anlaşan Portekizli teknik adam kadroda kalacak oyuncular ve yapılacak transferler için kolları sıvadı. Deneyimli hoca milli oyuncumuz Cengiz Ünder hakkında da kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Tottenham'dan ayrıldıktan sonra sürpriz biçimde Roma ile anlaşan Jose Mourinho'nun kafasındaki kadro şekillenmeye başladı. İtalyan basını, Portekizli teknik adamın hem takımda tutacağı isimleri hem de transferini düşündüğü futbolcuları açıkladı.
CENGİZ SENEYE NEREDE OYNAYACAK?
Başkent ekibinde teknik direktörlüğe Mourinho'nun gelmesi ile Cengiz Ünder'in İtalyan kulübündeki geleceği de merak konusu olmuştu. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre milli futbolcumuz, sezon sonu kiralık olarak oynadığı Leicester City'den Roma'ya geri dönecek.
BANKOLAR BELLİ OLDU!
Cengiz'in, dünyaca ünlü teknik adamın takımında önemli roller alması bekleniyor. Türk oyuncu dışında Zaniolo, Pellegrini ve Mkhitaryan'ın da Mourinho'nun kadrosunda tercih edeceği isimler olacağı belirtildi.
ROMA'NIN TRANSFER EDECEĞİ İSİMLER
Haberde 58 yaşındaki tecrübeli teknik adamın transfer listesi de verildi. Buna göre kaleye takviye düşünen Portekizli hocanın gündeminde vatandaşları olan Wolverhampton'dan Rui Patricio ile Olimpiakos'lu Jose Sa var.
Mourinho'nun ayrıca, Tottenham'dan eski öğrencileri Eric Dier ve Pierre Emile Hojbjerg'i takıma dahil edebileceği ileri sürüldü.
CENGİZ İNGİLTERE'DE UMDUĞUNU BULAMADI
İngiliz ekibi Leicester City'de Roma'daki performansına ulaşamayan Cengiz Ünder, sadece 9 Premier Lig maçında şans bulurken, 2 asiste imza attı. Milli futbolcumuz İngiliz ekibinin formasıyla UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası'nda birer gol attı.
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