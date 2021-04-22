22 Nisan 2021, Perşembe
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Atletico Madrid 2 - 0 Huesca (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'da 31. hafta maçında Atletico Madrid ile Huesca karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesini lider götüren Atletico Madrid, zayıf rakibi karşısında hata yapmadı ve 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. | Son dakika spor haberleri
İspanya La Liga'da 31. hafta maçında Atletico Madrid ile Huesca kozlarını paylaştı. Madrid ekibi, 39. dakikada Correa ve 80. dakikada Carrasco'nun golleriyle maçı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Atletico Madrid Real Madrid'in 3 puan önünde 73 puanla liderliğini sürdürürken, Huesca 27 puanla düşme hattında kaldı.
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