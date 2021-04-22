22 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 2 - 0 Huesca (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lider Atletico hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'da 31. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesini lider götüren Atletico , zayıf rakibi karşısında hata yapmadı ve 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. | Son dakika spor haberleri

'da 31. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. ekibi, 39. dakikada ve 80. dakikada 'nun golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Atletico Madrid 'in 3 puan önünde 73 puanla liderliğini sürdürürken, Huesca 27 puanla düşme hattında kaldı.

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