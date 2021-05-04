04 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Jose Mourinho'nun yeni takımı Roma oldu!

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

Seri A takımlarından 'nın yeni teknik direktörü oldu. Gelecek sezon için ile yollarını ayıracağını açıklayan ekibi, Mourinho ile anlaştıklarını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden , önümüzdeki sezondan itibaren takımın yeni teknik direktörünün Portekizli çalıştırıcı olacağını duyurdu.

Roma, gelecek sezondan itibaren 'nın takımın başında olmayacağını açıklamıştı.

"HEYECAN KATACAK"

Roma Başkanı Dan Friedkin, "Jose Mourinho, Roma ailesine katıldığı için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Her seviyede birçok kupa kazanmış bir şampiyon Mourinho. Jose, çok büyük bir lider ve projemize heyecan katacak bir tecrübe. Uzun vadeli başarı hedeflerimize ulaşmak için Jose Mourinho çok büyük bir adım olacak. Kulübümüze istikrarlı biçimde kazanma kültürünü kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIN TUTKUSU BENİ İKNA ETTİ"

Roma'nın yeni patronu Mourinho ise, "Yönetimin, Roma için duyduğu istekleri tam olarak anladım. Bu istekler, beni motive eden tutkuyla aynı ve birlikte kazanan bir proje inşa etmek istiyoruz. Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu, beni bu işi almaya ikna etti ve işe başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerinde bulundu.

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