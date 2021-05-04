Son dakika spor haberi: Jose Mourinho'nun yeni takımı Roma oldu!
Seri A takımlarından Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Gelecek sezon için Paulo Fonseca ile yollarını ayıracağını açıklayan İtalyan ekibi, Mourinho ile anlaştıklarını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, önümüzdeki sezondan itibaren takımın yeni teknik direktörünün Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho olacağını duyurdu.
Roma, gelecek sezondan itibaren Paulo Fonseca'nın takımın başında olmayacağını açıklamıştı.
"HEYECAN KATACAK"
Roma Başkanı Dan Friedkin, "Jose Mourinho, Roma ailesine katıldığı için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Her seviyede birçok kupa kazanmış bir şampiyon Mourinho. Jose, çok büyük bir lider ve projemize heyecan katacak bir tecrübe. Uzun vadeli başarı hedeflerimize ulaşmak için Jose Mourinho çok büyük bir adım olacak. Kulübümüze istikrarlı biçimde kazanma kültürünü kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLARIN TUTKUSU BENİ İKNA ETTİ"
Roma'nın yeni patronu Mourinho ise, "Yönetimin, Roma için duyduğu istekleri tam olarak anladım. Bu istekler, beni motive eden tutkuyla aynı ve birlikte kazanan bir proje inşa etmek istiyoruz. Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu, beni bu işi almaya ikna etti ve işe başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerinde bulundu.
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