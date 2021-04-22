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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lyon'da Türk olmanın gururunu yaşadım!

Lyon'da Türk olmanın gururunu yaşadım!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

Olympique 'da forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu , Fransız ekibinde forma giyen ilk Türk futbolcu olmanın gururunu yaşadığını belirtti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, Olympique 'un çeyrek finalinde ile oynadığı maçın son 10 dakikasında görev alarak, ilk kez A takımda şans buldu.

Genç oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp, ülkemi 'da başarılı şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Altyapı eğitimini , ve 'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda . Lig ekibi 'da kiralık, geçen sezon ise . Lig'de Altay'da oynamıştı.

'la da 2 kez maça çıkan Cenk, sezon başında Altay'dan Lyon'a transfer olmuştu.

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