Son dakika spor haberi: Lyon'da Türk olmanın gururunu yaşadım!
Olympique Lyon'da forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Cenk Özkaçar, Fransız ekibinde forma giyen ilk Türk futbolcu olmanın gururunu yaşadığını belirtti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Cenk Özkaçar, Olympique Lyon'un Fransa Kupası çeyrek finalinde Monaco ile oynadığı maçın son 10 dakikasında görev alarak, ilk kez A takımda şans buldu.
Genç oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp, ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.
Altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık, geçen sezon ise TFF 1. Lig'de Altay'da oynamıştı.
Ümit Milli Takım'la da 2 kez maça çıkan Cenk, sezon başında Altay'dan Lyon'a transfer olmuştu.
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