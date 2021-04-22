Son dakika spor haberi: Manchester United da Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştü! İşte o teklif...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen ve sözleşmesi de sezon sonu bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artmaya başladı. Milli futbolcumuz ile ilgilendiği bilinen Paris Saint-Germain, Inter, Juventus, Chelsea ve Arsenal'in ardından, bu kez Manchester United'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Dünya devlerinin peşinde olduğu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Manchester United, harekete geçmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınından Daily Mirror'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, sezon sonu Milan ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde sözleşme teklifinde bulunacağını belirtti.

Haberde, İngiliz devinin milli futbolcumuza 3 yıllık sözleşme ve 4.5 milyon Euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Hala formasını giydiği Milan'dan 4 milyon Euro kazanan futbolcumuz, yeni mukavele için 5 milyon Euro maaş isteyince görüşmeler tıkanmıştı.

37 MAÇTA 8 GOL 11 ASİST!

Bayer Leverkusen'den 2017 yılında Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan kulübüyle bu sezon çıktığı Serie A, İtalya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 37 maçta 8 gol atıp 11 asist yaptı.

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