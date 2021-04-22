22 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Manchester United da Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştü! İşte o teklif...

Bir dev daha Hakan'ın peşinde! İşte o teklif...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

İtalya ekiplerinden forması giyen ve sözleşmesi de sezon sonu bitecek olan 'nun talipleri artmaya başladı. Milli futbolcumuz ile ilgilendiği bilinen Paris Saint-Germain, Inter, , ve 'in ardından, bu kez 'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Dünya devlerinin peşinde olduğu milli futbolcu için , harekete geçmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınından 'da yer alan habere göre , sezon sonu ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde sözleşme teklifinde bulunacağını belirtti.

Haberde, İngiliz devinin milli futbolcumuza 3 yıllık sözleşme ve 4.5 milyon Euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Hala formasını giydiği Milan'dan 4 milyon Euro kazanan futbolcumuz, yeni mukavele için 5 milyon Euro maaş isteyince görüşmeler tıkanmıştı.

37 MAÇTA 8 GOL 11 ASİST!

'den 2017 yılında Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan kulübüyle bu sezon çıktığı , ve olmak üzere toplam 37 maçta 8 gol atıp 11 asist yaptı.

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