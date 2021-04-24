Real Madrid Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında zirve takibini sürdüren Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk edecek. Peki, Real Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid-Real Betis maçıyla ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
İspanya La Liga'da Real Madrid, Estadio Alfredo Di Stefano Stadı'nda Real Betis'i konuk edecek. İspanyol devi, güçlü rakibini devirerek lider Atletico Madrid ile olan puan farkını sonlandırmak istiyor.
REAL MADRID - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
24 Nisan Cumartesi günü oynanacak Real Madrid - Real Betis maçı saat 22.00'da başlayacak ve Smart Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Real Madrid, 63 kez galibiyet sevinci yaşarken Real Betis 26 kez galip geldi. Öte yandan 25 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
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