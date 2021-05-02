02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Fransız basınından Burak ve Zeki'ye övgü! "2 kararlı Türk!"

Fransız basınından Burak ve Zeki'ye övgü! 2 kararlı Türk!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

'deki başarılı performanslarıyla adlarından söz ettiren ve 'in maçında attığı goller, basınında geniş yer buldu. Fransız medyası, milli oyuncularımıza övgü dolu sözler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

() takımlarından 'de forma giyen milli futbolcular ve 'in maçında attığı goller, basınında geniş yer buldu.

Spor gazetesi L'Equipe'in "Lille: Yılmaz ve Çelik, Nice'e karşı yine 2 kararlı Türk" başlıklı haberinde, Lille'in 3 hafta önce karşılaşmasında olduğu gibi Nice'i Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle yendiği belirtildi.

Haberde, 2 oyuncunun dünkü maçta etkili performans sergiledikleri vurgulandı.

Burak'ın rakiplerine karşı "zehir" gibi olduğunun ifade edildiği haberde, Zeki Çelik'in de sağ bekte "hiperaktif" ve etkili olduğu kaydedildi.

Kamu yayıncısı , haberinde, "Lille, Türkler Yılmaz ve Çelik'in harika golleriyle fark oluşturdu." ifadesini kullandı.

dergisinin haberinde Burak Yılmaz'a ilişkin, "Bu zafer, acımasız Lille'in imparatorluk lideri olan Türk forvetinin mührünü bir kez daha taşıyor." yorumu yapıldı.

Foot Mercato internet sitesinin haberinde, "Maçın adamı Burak Yılmaz. Bu Türk, Lille'in sezon sonunun her şeyini değiştiriyor. Burak Yılmaz, dikkatiyle durumu değiştirebiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Burak Yılmaz'ın 13. dakikada attığı golle Lille'in galibiyetini kolaylaştırdığı belirtildi.

kanalının haberinde, Lille'i galibiyete ulaştırmak için Burak Yılmaz'a 15 dakikanın yeterli geldiği kaydedildi.

Ligue 1'in 35. haftasında dün Lille'in evinde Nice'i 2-0 yendiği maçta golleri milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik atmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sassuolo - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sassuolo - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Valencia - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Valencia - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tottenham - Sheffield United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tottenham - Sheffield United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör