03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Mainz 05 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da Mainz 05 ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mainz 05 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mainz 05 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MAINZ 05 - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mainz 05 - Hertha Berlin maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
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