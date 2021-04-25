25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

B. M'Gladbach - Arminia Bielefeld maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

31. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld maçı 25 Nisan Pazar günü saat 19:00'da 'de canlı yayınlanacak.

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