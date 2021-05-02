İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Newcastle United ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Newcastle United ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Arsenal maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

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