02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 2 - 0 Nice (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Burak ve Zeki şampiyonluğun ateşini yaktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Fransa 'in 35. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımız ve 'in golleriyle ekibi, maçı 2-0 kazanarak bitime son 3 hafta kala Paris Saint-Germain'in önünde liderliğini sürdürdü.

Fransa 'de şampiyonluk yarışı veren , 'i 2-0 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada , 55'inci dakikada ise Mehmet kaydetti.

Ligue 1'in 35'inci hafta mücadelesinde evinde Nice'i ağırlayan Lille, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala önünde 1 puan farkla liderliğini sürdürdü. Lille gelecek hafta deplasmanına çıkacak.

BURAK YILMAZ TAKIMINI SIRTLADI

Lille'in yıldız golcüsü Burak Yılmaz, ligde 25'inci maçında 13'üncü golünü kaydetti. 35 yaşındaki milli futbolcunun 5 de asisti bulunuyor. Takımın sağ beki de takımının ikinci golünü kaydederken bu sezon 3'üncü golünü attı. Milli sağ bekin 3 de asisti bulunuyor.

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