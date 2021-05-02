Lille 2 - 0 Nice (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lille, Nice ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Fransız ekibi, maçı 2-0 kazanarak bitime son 3 hafta kala Paris Saint-Germain'in önünde liderliğini sürdürdü.
Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışı veren Lille, Nice'i 2-0 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Burak Yılmaz, 55'inci dakikada ise Mehmet Zeki Çelik kaydetti.
Ligue 1'in 35'inci hafta mücadelesinde evinde Nice'i ağırlayan Lille, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala Paris SG önünde 1 puan farkla liderliğini sürdürdü. Lille gelecek hafta Lens deplasmanına çıkacak.
BURAK YILMAZ TAKIMINI SIRTLADI
Lille'in yıldız golcüsü Burak Yılmaz, ligde 25'inci maçında 13'üncü golünü kaydetti. 35 yaşındaki milli futbolcunun 5 de asisti bulunuyor. Takımın sağ beki Mehmet Zeki Çelik de takımının ikinci golünü kaydederken bu sezon 3'üncü golünü attı. Milli sağ bekin 3 de asisti bulunuyor.
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