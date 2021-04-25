25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'nın 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı 25 Nisan Pazar günü saat 22:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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