25 Nisan 2021, Pazar
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Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ATHLETIC BILBAO - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı 25 Nisan Pazar günü saat 22:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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