26 Nisan 2021, Pazartesi
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Milli yıldız Burak Yılmaz, sezon başında transfer olduğu Lille takımıyla şov yapmaya devam ediyor. Fransa'da şampiyonluk için mücadele veren Lille'i Burak Yılmaz ayakta tutuyor.
Fransa Ligue 1'de 34. hafta, zirve yolunda kritik dev maça sahne oldu: Lille 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Lyon karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı ve şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.
Türk bayrakları ile donattılar! Lille’den Burak Yılmaz paylaşımı
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz Fransa Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. Tecrübeli golcü takımının Lyon'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol 1 asist üretti. Fransız ekibi Lille ise milli gururumuz için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Milli yıldız Burak Yılmaz, sezon başında transfer olduğu Lille takımıyla şov yapmaya devam ediyor. Fransa'da şampiyonluk için mücadele veren Lille'i Burak Yılmaz ayakta tutuyor.
MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Fransa Ligue 1'de 34. hafta, zirve yolunda kritik dev maça sahne oldu: Lille 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Lyon karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı ve şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.
LILLE'DEN BURAK PAYLAŞIMI
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