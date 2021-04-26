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DÜNYADAN FUTBOL

Türk bayrakları ile donattılar! Lille’den Burak Yılmaz paylaşımı

Türk bayrakları ile donattılar! Lille’den Burak paylaşımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

Milli futbolcumuz 'ne damga vurmaya devam ediyor. Tecrübeli golcü takımının 'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol 1 asist üretti. ekibi ise milli gururumuz için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli yıldız , sezon başında transfer olduğu takımıyla şov yapmaya devam ediyor. 'da şampiyonluk için mücadele veren Lille'i Burak Yılmaz ayakta tutuyor.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

'de 34. hafta, zirve yolunda kritik dev maça sahne oldu: Lille 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı ve şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.

LILLE'DEN BURAK PAYLAŞIMI



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