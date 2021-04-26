Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Leicester City ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Crystal Palace maçı 26 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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