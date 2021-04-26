26 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ve 'in formasını giydiği ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Crystal Palace maçı 26 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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