26 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Gözler Burak Yılmaz'da! Transferde 3 talip...

Son dakika spor haberleri: Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla fırtınalar estiren Burak Yılmaz transferde gözde isim haline geldi. Milli futbolcuya şimdiden 3 takım talip oldu. İşte detaylar...


Son dakika spor haberleri: Gözler Burak Yılmaz'da! Transferde 3 talip...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki , takımlarının transfer listesine girdi.

Son dakika spor haberleri: Gözler Burak Yılmaz'da! Transferde 3 talip...

3 KULÜP PEŞİNDE!
NTV Spor'un haberine göre 'ın sahibi olduğu Doğu Konferansı takımı 'nin yanı sıra ve 'nda yer alan , milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Gözler Burak Yılmaz'da! Transferde 3 talip...

'nin tamamlanmasının ardından ile resmi temasa geçmeye hazırlanan ekipleri, Burak'ın kararını bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: Gözler Burak Yılmaz'da! Transferde 3 talip...

'in son oynadığı maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren , 'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Son dakika spor haberleri: Gözler Burak Yılmaz'da! Transferde 3 talip...

Bu sezon ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

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