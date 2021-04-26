Son dakika spor haberleri: Gözler Burak Yılmaz'da! Transferde 3 talip...
Son dakika spor haberleri: Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla fırtınalar estiren Burak Yılmaz transferde gözde isim haline geldi. Milli futbolcuya şimdiden 3 takım talip oldu. İşte detaylar...
Lille'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.
3 KULÜP PEŞİNDE!
NTV Spor'un haberine göre David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.
Fransa Ligi'nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak'ın kararını bekleyecek.
Lille'in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Ligue 1'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.
Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.
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