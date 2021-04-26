İtalya Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Lazio, Milan'ı konuk etti.

Dev maçta kazanan taraf, 3-0'lık skorla Lazio oldu.

Ev sahibi, henüz 2. dakikada Correa'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 51'de yeniden sahne alan Correa, takımı adına farkı 2'ye çıkarttı.

Dakikalar 87'yi gösterirken yıldız golcü Immobile topu filelerle buluşturdu ve skoru tayin etti: 3-0.

Bu sonuçla 61 puana ulaşan Lazio, bir maç eksiğiyle 6. sırada konumlandı. 66 puanlı Milan ise rakibinin hemen üzerinde, 5. sırada kaldı.

Milan'da Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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