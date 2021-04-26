26 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio 3-0 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lazio Milan'a acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

'nin () 33. haftasında , evinde 'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini (2), Immobile kaydetti.

'nin () 33. haftasında , 'ı konuk etti.

Dev maçta kazanan taraf, 3-0'lık skorla Lazio oldu.

Ev sahibi, henüz 2. dakikada 'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 51'de yeniden sahne alan Correa, takımı adına farkı 2'ye çıkarttı.

Dakikalar 87'yi gösterirken yıldız golcü Immobile topu filelerle buluşturdu ve skoru tayin etti: 3-0.

Bu sonuçla 61 puana ulaşan Lazio, bir maç eksiğiyle 6. sırada konumlandı. 66 puanlı Milan ise rakibinin hemen üzerinde, 5. sırada kaldı.

Milan'da Milli futbolcumuz , karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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