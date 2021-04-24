West Ham United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Chelsea karşılaşacak. Peki, West Ham United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Chelsea, Londra Olimpiyat Stadı'na karşı karşıya gelecek. Aynı puana sahip iki takımın kozlarını paylaşacağı bu müsabaka öncesi detaylar haberimizde...
WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
24 Nisan Cumartesi oynanacak West Ham United - Chelsea maçı saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka S Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği maçlarda West Ham United'ın 40 galibiyeti bulunurken Chelsea'nin 44 galibiyeti bulunuyor. Öte yandan 21 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Bununla beraber West Ham United, 55 puanla ligde 5. sırada yer alırken Chelsea, averaj üstünlüğüyle aynı puanla 4. sırada yer alıyor.
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