Huesca Getafe maç sonucu: 0-2 (Huesca Getafe maç özeti) | Enes Ünal Getafe'yi sırtlıyor
La Liga'nın 32. haftasında Getafe, deplasmanda Huesca'yı milli futbolcumuz Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Huesca ile Getafe, El Acoraz Stadı'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 20 ve 51. dakikalarda milli futbolcumuz Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan ve 5-2 kaybettikleri Barcelona maçında da penaltıdan ağları sarsmıştı. Enes, Huesca deplasmanında kaydettiği gollerle son 7 maçta 4. golünü attı.
Getafe bu sonuçla puanını 34'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Huesca ise 27 puanla 19. sırada kendine yer buldu.
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