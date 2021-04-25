25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Huesca Getafe maç sonucu: 0-2 (Huesca Getafe maç özeti) | Enes Ünal Getafe'yi sırtlıyor

Enes Ünal Getafe'yi sırtlıyor! Son 7 maçta 4 gol
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

'nın 32. haftasında , deplasmanda 'yı milli futbolcumuz 'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya 'nın 32. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 20 ve 51. dakikalarda milli futbolcumuz 'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan ve 5-2 kaybettikleri maçında da penaltıdan ağları sarsmıştı. , Huesca deplasmanında kaydettiği gollerle son 7 maçta 4. golünü attı.

Getafe bu sonuçla puanını 34'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Huesca ise 27 puanla 19. sırada kendine yer buldu.

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