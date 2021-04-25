25 Nisan 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Dinamo Kiev, Inhulets'i 5-0 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı.
Sezon başından bu yana özellikle Ultras taraftar grubu istenmeyen Mircea Lucescu, ekonomik zor şartlarda transfer yapılamamasına rağmen Dinamo Kiev'de sezonu 2 kupayla tamamladı.
Bu sezon aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grubu 3. tamamladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılan Dinamo Kiev, başarılı bir yılı geride bıraktı.
35. KUPASINI KAZANDI
Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık serisini bitirerek şampiyonluğa ulaştı ve 75 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki 35. kupayı kazandı.
Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev şampiyon oldu
Son 4 sezondur Shakhtar Donetsk'in üstünlüğü ile biten Ukrayna Ligi'nde Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev Inhulets'i 5-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev, bu sezon ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'i yenerek kazandığı Ukrayna Süper Kupası'nın ardından rakibini ligde de geçerek şampiyon oldu.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Dinamo Kiev, Inhulets'i 5-0 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı.
Sezon başından bu yana özellikle Ultras taraftar grubu istenmeyen Mircea Lucescu, ekonomik zor şartlarda transfer yapılamamasına rağmen Dinamo Kiev'de sezonu 2 kupayla tamamladı.
Bu sezon aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grubu 3. tamamladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılan Dinamo Kiev, başarılı bir yılı geride bıraktı.
35. KUPASINI KAZANDI
Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık serisini bitirerek şampiyonluğa ulaştı ve 75 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki 35. kupayı kazandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig