25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev şampiyon oldu

Lucescu Shakhtar'ın 4 yıllık şampiyonluk serisini bitirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Son 4 sezondur 'in üstünlüğü ile biten 'nde 'nun takımı 'i 5-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

'nun takımı , bu sezon ezeli rakibi 'i yenerek kazandığı 'nın ardından rakibini ligde de geçerek şampiyon oldu.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Dinamo Kiev, 'i 5-0 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı.

Sezon başından bu yana özellikle Ultras taraftar grubu istenmeyen Mircea Lucescu, ekonomik zor şartlarda transfer yapılamamasına rağmen Dinamo Kiev'de sezonu 2 kupayla tamamladı.

Bu sezon aynı zamanda 'nde mücadele eden ve grubu 3. tamamladıktan sonra 'nde son 16 turuna katılan Dinamo Kiev, başarılı bir yılı geride bıraktı.

35. KUPASINI KAZANDI

Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık serisini bitirerek şampiyonluğa ulaştı ve 75 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki 35. kupayı kazandı.
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