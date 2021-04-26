26 Nisan 2021, Pazartesi
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Burak Yılmaz takımını sırtlıyor! Lyon 2-3 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 33. hafta karşılaşmasında temsilcilerimizin formasını giydiği Lille, deplasmanda Lyon ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı ve liderliği geri aldı. Maçta Lille adına Burak Yılmaz 2 gol, 1 asist yaparak galibiyetin baş mimarı oldu.
Ligue 1'in 33. haftasında Lyon ile Lille kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Lille 3-2 kazandı ve PSG'den liderliği geri aldı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz, 60'da David kaydetti. Lyon'un golleri ise 20. dakikada Islam Slimani ve 35'te Fonte'den (k.k) geldi.
Karşılaşmada Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ise oyuna 80. dakikada dahil oldu. Ayrıca Yusuf son golün asistini yaptı.
Bu sonuçla birlikte Lille puanını 73'e çıkarırken, Lyon ise 67 puanda kaldı.
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