26 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz takımını sırtlıyor! Lyon 2-3 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kral yine sahnede! Burak Lyon'u deplasmanda yıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

Fransa 'in 33. hafta karşılaşmasında temsilcilerimizin formasını giydiği , deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı ve liderliği geri aldı. Maçta Lille adına 2 gol, 1 asist yaparak galibiyetin baş mimarı oldu.

'in 33. haftasında ile kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Lille 3-2 kazandı ve 'den liderliği geri aldı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 85. dakikalarda , 60'da kaydetti. Lyon'un golleri ise 20. dakikada ve 35'te 'den (k.k) geldi.

Karşılaşmada Burak Yılmaz ve 90 dakika forma giyerken, ise oyuna 80. dakikada dahil oldu. Ayrıca Yusuf son golün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 73'e çıkarırken, Lyon ise 67 puanda kaldı.

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