18 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 1-1 Fulham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal 1 puanı uzatmalarda kurtardı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında , sahasında ile 90+7. dakikada Eddie Nketiah'ın attığı golle 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. 'te oynanan mücadelenin son anlarına 1-0 önde giren Fulham, 90+7. dakikada yediği golle mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Fulham'ın golünü 59. dakikada penaltıdan Josh Maja kaydetti. Arsenal'in golü 90+7. dakikada Edward Nketiah'tan geldi. Geçen hafta 'ı ağırladığı maçta 90+2'de yediği golle mağlup olan Fulham, bu hafta da Arsenal karşısında galibiyeti koruyamadı.

Arsenal'de 'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny ilk 11'de başladığı mücadelede 68 dakika sahada kaldı. Fulham'da Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Ligde 4 hafta sonra puan alan Fulham puanını 27 yaptı. Arsenal 46 puana ulaştı. İngiltere Premier Lig'de Arsenal bir sonraki maçını Everton ile oynayacak. Fulham, 'ye konuk olacak.

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