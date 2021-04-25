25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Lyon - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'de ile , ve 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lyon - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lyon - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lyon - Lille maçı 25 Nisan Pazar günü saat 22:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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