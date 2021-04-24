24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Wolfsburg Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda 'un konuğu olacak. Peki, Wolfsburg-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Wolfsburg-Borussia Dortmund maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

'nın 31. haftasında zirvenin iddialı takımlarından ve Borussia Dortmund karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak.

Aynı saatte oynanacak bir diğer maçta ise Bayern Münih kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmada Wolsburg takımında sakatlıkları bulunan Mbabu, Steffen ve Schlager forma giyemeyecek. Konuk Dortmund'da ise Witsel, Zagadou, Reyna, Schmelzer, Bürki, Delaney, Moukoko sakatlığından dolayı Hummels ise sarı kart cezası nedeniyle mücadele forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Wolfsburg 57 puanla 3. sırada bulunurken, Borussia Dortmund 52 puanla 5. sırada yer alıyor.

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