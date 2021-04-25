25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 0 - 0 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid'e Betis çelmesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'nın 32. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz berabere bitti ve taraflar puanları paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'da 32. haftada şampiyonluk yarışını sürdüren , evinde 'i ağırladı. Lider Madrid'in kazanmasının ardından galibiyete ihtiyacı olan Real Madrid, bu maçta gol atamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid, Atletico'nun 2 puan gerisinde 71 puanla 2. sırada kalırken, Real Betis de puanını 50'ye yükseltti.

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