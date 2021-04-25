25 Nisan 2021, Pazar
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Real Madrid 0 - 0 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, evinde Real Betis ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz berabere bitti ve taraflar puanları paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İspanya La Liga'da 32. haftada şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, evinde Real Betis'i ağırladı. Lider Atletico Madrid'in kazanmasının ardından galibiyete ihtiyacı olan Real Madrid, bu maçta gol atamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Real Madrid, Atletico'nun 2 puan gerisinde 71 puanla 2. sırada kalırken, Real Betis de puanını 50'ye yükseltti.
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