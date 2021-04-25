İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, evinde Real Betis ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz berabere bitti ve taraflar puanları paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga'da 32. haftada şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, evinde Real Betis'i ağırladı. Lider Atletico Madrid'in kazanmasının ardından galibiyete ihtiyacı olan Real Madrid, bu maçta gol atamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid, Atletico'nun 2 puan gerisinde 71 puanla 2. sırada kalırken, Real Betis de puanını 50'ye yükseltti.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ