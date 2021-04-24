24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City'nin ardından Watford'da İngiltere Premier Lig'e yükseldi!

Watford Premier Lig'e yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 44. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 'nin ardından 'e yükselmeyi garantileyen 2. takım oldu.

Ligin 44. haftasında konuk ettiği Millwall'ı 11. dakikada Ismaila Sarr'ın penaltıdan attığı golle 1-0 yenen , puanını 88'e çıkararak 'e yükselmeyi garantiledi.

'te ikinci sırada yer alan Watford, bir yıllık aranın ardından yeniden Premier Lig'de mücadele edecek.

Lider , geçen hafta Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olmuştu.

Liverpool uzatmada yıkıldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
B. Dortmund Devler Ligi umudunu sürdürdü! B. Dortmund Devler Ligi umudunu sürdürdü!
Liverpool uzatmada yıkıldı! Liverpool uzatmada yıkıldı!
Bayern şampiyonluğu erteledi! İşte maçın golleri... Bayern şampiyonluğu erteledi! İşte maçın golleri...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör