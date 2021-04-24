24 Nisan 2021, Cumartesi
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Norwich City'nin ardından Watford'da İngiltere Premier Lig'e yükseldi!
İngiltere Championship'in 44. haftasında Watford sahasında Milwall'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve Norwich City'nin ardından Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen 2. takım oldu.
Ligin 44. haftasında konuk ettiği Millwall'ı 11. dakikada Ismaila Sarr'ın penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Watford, puanını 88'e çıkararak Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
İngiltere Championship'te ikinci sırada yer alan Watford, bir yıllık aranın ardından yeniden Premier Lig'de mücadele edecek.
Lider Norwich City, geçen hafta Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olmuştu.
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