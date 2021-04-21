21 Nisan 2021, Çarşamba
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Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Aston Villa ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Manchester City maçı 21 Nisan Cumartesi günü saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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