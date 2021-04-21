21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Manchester City maçı 21 Nisan Cumartesi günü saat 22:15'te 'ta canlı yayınlanacak.

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