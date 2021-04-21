Almanya Bundesliga 30. haftasında Stuttgart ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Stuttgart ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Wolfsburg maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 21:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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