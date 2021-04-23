23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da Halil harekatı! Yönetim düğmeye bastı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Brentford'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisi için harekete geçme kararı aldı. İşte sarı-kırmızılıların İngiliz ekibine önereceği bonservis bedeli ve detayları... (GS spor haberleri)

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da Halil harekatı! Yönetim düğmeye bastı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Ligin devre arasında kulübü 'tan kiralanan göze girmeyi başardı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da Halil harekatı! Yönetim düğmeye bastı

ve 'in yokluğunda maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan genç futbolcu performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da Halil harekatı! Yönetim düğmeye bastı

maçında ise ikinci 45 dakikada görev yapan Halil yine çok etkili bir oyun sergiledi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da Halil harekatı! Yönetim düğmeye bastı

yönetimi, taraftarların da övgüyle bahsettiği milli futbolcunun bonservisini almak için harekete geçme kararı aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da Halil harekatı! Yönetim düğmeye bastı

Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde 'la görüşmesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da Halil harekatı! Yönetim düğmeye bastı

Halil'in kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurtmayı başaramayan 'ın kulübüne 2.5 milyon Euro'luk teklif sunması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da Halil harekatı! Yönetim düğmeye bastı

'un 3 yıl daha sözleşmesi olan 21 yaşındaki Halil'in fiyatını 5 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. (Takvim)

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