Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da Halil harekatı! Yönetim düğmeye bastı
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Brentford'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisi için harekete geçme kararı aldı. İşte sarı-kırmızılıların İngiliz ekibine önereceği bonservis bedeli ve detayları... (GS spor haberleri)
Ligin devre arasında Championship kulübü Brentford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu göze girmeyi başardı.
Falcao ve Mostafa Mohamed'in yokluğunda Göztepe maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan genç futbolcu performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
Trabzonspor maçında ise ikinci 45 dakikada görev yapan Halil yine çok etkili bir oyun sergiledi.
Galatasaray yönetimi, taraftarların da övgüyle bahsettiği milli futbolcunun bonservisini almak için harekete geçme kararı aldı.
Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Brentford'la görüşmesi bekleniyor.
Halil'in kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurtmayı başaramayan Galatasaray'ın İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro'luk teklif sunması bekleniyor.
Brentford'un 3 yıl daha sözleşmesi olan 21 yaşındaki Halil'in fiyatını 5 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. (Takvim)
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