Manchester City Fluminense'den Kayky'yi transfer etti!

Manchester City'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki kulübün Kayky'nin transferi konusunda anlaştığı, 17 yaşındaki futbolcunun yıl sonuna kadar Fluminense'de oynamaya devam edeceği belirtildi.

Kayky'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 10 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini, sözleşme süresinin de 5 yıl olduğunu öne sürdü.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.



