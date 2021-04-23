Manchester City Fluminense'den Kayky'yi transfer etti!
İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Manchester City, ilk transferini gerçekleştirdi. Manchester temsilcisi, Fluminense'de forma giyen Kayky'i renklerine bağladı.
Manchester City'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki kulübün Kayky'nin transferi konusunda anlaştığı, 17 yaşındaki futbolcunun yıl sonuna kadar Fluminense'de oynamaya devam edeceği belirtildi.
Kayky'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 10 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini, sözleşme süresinin de 5 yıl olduğunu öne sürdü.
We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.— Manchester City (@ManCity) April 23, 2021
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig