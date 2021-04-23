23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City Fluminense'den Kayky'yi transfer etti!

M.City ilk transferini yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de liderlik koltuğunda bulunan , ilk transferini gerçekleştirdi. Manchester temsilcisi, 'de forma giyen 'i renklerine bağladı.

'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki kulübün 'nin transferi konusunda anlaştığı, 17 yaşındaki futbolcunun yıl sonuna kadar 'de oynamaya devam edeceği belirtildi.

Kayky'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 10 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini, sözleşme süresinin de 5 yıl olduğunu öne sürdü.

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