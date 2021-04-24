24 Nisan 2021, Cumartesi
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Augsburg 2-3 Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Augsburg sahasında FC Köln'ü konuk etti. 5 gole sahne olan karşılaşmayı Köln 3-2 kazandı.
Almanya Bundesliga'nın 31. hafta maçında Augsburg ile FC Köln kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.
Köln'e galibiyeti getiren golleri 8. ve 33. dakikalarda Duda, 23'te Kainz kaydetti. Augsburg'un golleri ise 54'te Gumny ve 62. dakikada Vargas kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Augsburg 33 puanda kalırken, Köln ise 29 puana yükseldi.
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