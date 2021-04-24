24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg 2-3 Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Köln'den kritik 3 puan!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'nın 31. haftasında sahasında 'ü konuk etti. 5 gole sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazandı.

'nın 31. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

'e galibiyeti getiren golleri 8. ve 33. dakikalarda , 23'te kaydetti. Augsburg'un golleri ise 54'te ve 62. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Augsburg 33 puanda kalırken, Köln ise 29 puana yükseldi.

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