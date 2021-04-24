24 Nisan 2021, Cumartesi
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Arsenal 0-1 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Arsenal ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 5 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Everton kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Everton 1-0 kazandı.
Everton'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Leno (k.k) kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Everton 5 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 52'ye yükseltti. Arsenal ise 46 puanda kaldı.
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