24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 0-1 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Everton Arsenal'i deplasmanda devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 5 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 33. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Everton 1-0 kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Everton 5 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 52'ye yükseltti. Arsenal ise 46 puanda kaldı.

Köln'den kritik 3 puan! haberin devamı

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