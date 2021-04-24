Arsenal 0-1 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Arsenal ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 5 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Everton kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Everton 1-0 kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Leno (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Everton 5 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 52'ye yükseltti. Arsenal ise 46 puanda kaldı.

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