Leicester City 3-0 West Bromwich Albion (MAÇ SONUCU-ÖZET
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, West Bromwich Albion'ı 3-0 yendi. Mili futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Okay Yokuşlu takımlarında 90 dakika görev aldı.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, West Bromwich Albion'ı 3-0 yendi.
Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı konuk etti.
Ligdeki son 2 maçını kaybeden Leicester City, Vardy'nin 23, Evans'ın 26 ve Iheanacho'nun 36. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.
Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiraladığı Diagne de ilk 11'de sahaya çıktı ve 61. dakikada yerini Robson-Kanu'ya bıraktı.
Leicester City puanını 59'a çıkardı, West Bromwich Albion ise 24 puanda kaldı.
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