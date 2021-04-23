23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 3-0 West Bromwich Albion (MAÇ SONUCU-ÖZET

Çağlar sevindi Okay üzüldü!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.04.2021

'in 32. haftasında , 'ı 3-0 yendi. Mili futbolcularımız ve takımlarında 90 dakika görev aldı.

'in 32. haftasında , 'ı 3-0 yendi.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Ligdeki son 2 maçını kaybeden Leicester City, 'nin 23, 'ın 26 ve 'nun 36. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan , 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki ise forma şansı bulamadı.

'ın sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiraladığı de ilk 11'de sahaya çıktı ve 61. dakikada yerini -'ya bıraktı.

Leicester City puanını 59'a çıkardı, West Bromwich Albion ise 24 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Gol düellosunda kazanan Napoli! Gol düellosunda kazanan Napoli!
Roma ve Atalanta yenişemedi! Roma ve Atalanta yenişemedi!
Lider Atletico hata yapmadı! Lider Atletico hata yapmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör