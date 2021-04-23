Enes Ünal Getafe'ye yetmedi! Barcelona 5-2 Getafe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona ile Getafe karşı karşıya geldi. 7 gol çıkan mücadeleyi Katalan devi 5-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekip adına milli yıldızımız Enes Ünal 1 gol attı.

İspanya La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında Getafe ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 8. ve 33. dakikalarda Messi, 28'de Chakla (k.k), 87'de Araujo ve 90+3'de penaltıdan Griezmann kaydetti. Getafe'nin golleri ise 12. dakikada Lenglet (k.k) ve 69'da penaltıdan Enes Ünal'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 68'e yükseltirken, Getafe ise 31 puanda kaldı.

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