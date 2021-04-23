23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Enes Ünal Getafe'ye yetmedi! Barcelona 5-2 Getafe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Enes Getafe'ye yetmedi! Barcelona...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. 7 gol çıkan mücadeleyi Katalan devi 5-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekip adına milli yıldızımız 1 gol attı.

'nın 32. hafta karşılaşmasında sahasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 8. ve 33. dakikalarda , 28'de (k.k), 87'de Araujo ve 90+3'de penaltıdan kaydetti. Getafe'nin golleri ise 12. dakikada (k.k) ve 69'da penaltıdan 'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 68'e yükseltirken, Getafe ise 31 puanda kaldı.

Gol düellosunda kazanan Napoli! haberin devamı

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