12 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milli oyuncumuz Zeki Çelik Fransa'da haftanın ilk 11'ine seçildi!

Milli oyuncumuz Zeki Çelik haftanın 11'ine seçildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Milli oyuncumuz , Ligue 1'de haftanın ilk 11'ine seçildi. , ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanmış, temsilcimiz Zeki Çelik takımının 2. golünü kaydederek galibiyette başrol oynamıştı. | Son dakika spor haberleri

'da en yakın rakibi 'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan 'de, milli oyuncumuz haftanın ilk 11'ine seçildi.

Lille; 'in 32. haftasında deplasmanda 'i 2-0 mağlup etmiş, Zeki ise takımının 2. golünü kaydetmişti.

24 yaşındaki milli yıldız, bu sezon çıktığı 29 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı.

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