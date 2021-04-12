12 Nisan 2021, Pazartesi
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Milli oyuncumuz Zeki Çelik Fransa'da haftanın ilk 11'ine seçildi!
Milli oyuncumuz Zeki Çelik, Fransa Ligue 1'de haftanın ilk 11'ine seçildi. Lille, Metz ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanmış, temsilcimiz Zeki Çelik takımının 2. golünü kaydederek galibiyette başrol oynamıştı. | Son dakika spor haberleri
Fransa'da en yakın rakibi PSG'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Lille'de, milli oyuncumuz Zeki Çelik haftanın ilk 11'ine seçildi.
Lille; Fransa Ligue 1'in 32. haftasında deplasmanda Metz'i 2-0 mağlup etmiş, Zeki ise takımının 2. golünü kaydetmişti.
24 yaşındaki milli yıldız, bu sezon çıktığı 29 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı.
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