Milli oyuncumuz Zeki Çelik Fransa'da haftanın ilk 11'ine seçildi!

Milli oyuncumuz Zeki Çelik, Fransa Ligue 1'de haftanın ilk 11'ine seçildi. Lille, Metz ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanmış, temsilcimiz Zeki Çelik takımının 2. golünü kaydederek galibiyette başrol oynamıştı. | Son dakika spor haberleri

Fransa'da en yakın rakibi PSG'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Lille'de, milli oyuncumuz Zeki Çelik haftanın ilk 11'ine seçildi.

Lille; Fransa Ligue 1'in 32. haftasında deplasmanda Metz'i 2-0 mağlup etmiş, Zeki ise takımının 2. golünü kaydetmişti.

24 yaşındaki milli yıldız, bu sezon çıktığı 29 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı.

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