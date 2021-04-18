İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Manchester United ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Manchester United ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Burnley maçı 18 Nisan Pazar günü saat 15:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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