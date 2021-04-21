21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı

Resmen açıkladılar! Avrupa Süper Ligi'nden çekildiler
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin kurucu ortaklarından , organizasyondan çekildiğini resmen açıkladı.

takımlarından , projesinden çekilme kararı aldı.

Yapılan açıklamada, ayrılık için gerekli prosedürlerin işleme koyulduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; City, futbol camiası ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine böyle bir karar aldı.

CEFERIN'DEN MESAJ GELDİ!

UEFA Başkanı Manchester City'nin başvurusu sonrası bir açıklama yayımladı ve "Manchester City'yi Avrupa futbol ailesine geri döndürmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir zeka örneği gösterdiler. Daha iyi bir gelecek için onlarla çalışmaktan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

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