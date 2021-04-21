Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı
Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi'nin kurucu ortaklarından Manchester City, organizasyondan çekildiğini resmen açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Avrupa Süper Ligi projesinden çekilme kararı aldı.
Yapılan açıklamada, ayrılık için gerekli prosedürlerin işleme koyulduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; City, futbol camiası ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine böyle bir karar aldı.
Club statement.https://t.co/GeNQZn8091— Manchester City (@ManCity) April 20, 2021
CEFERIN'DEN MESAJ GELDİ!
UEFA Başkanı Manchester City'nin başvurusu sonrası bir açıklama yayımladı ve "Manchester City'yi Avrupa futbol ailesine geri döndürmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir zeka örneği gösterdiler. Daha iyi bir gelecek için onlarla çalışmaktan çok memnunum" ifadelerini kullandı.
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