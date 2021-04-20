20 Nisan 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Köln 2 - 1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Hector'un 2 golüyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle galip ayrıldı. Leipzig'in tek golü ise Haidara'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Köln ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 46 ve 60. dakikalarda Hector'un attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Leipzig'in tek golü ise 59'da Haidara'dan geldi.
Bu sonuçla düşme hattındaki Köln, puanını 26'ya yükselterek hayati bir 3 puan alırken, Leipzig lider Bayern Münih'in 10 puan gerisinde 61 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig