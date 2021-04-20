Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Hector'un 2 golüyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle galip ayrıldı. Leipzig'in tek golü ise Haidara'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Köln ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 46 ve 60. dakikalarda Hector'un attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Leipzig'in tek golü ise 59'da Haidara'dan geldi.

Bu sonuçla düşme hattındaki Köln, puanını 26'ya yükselterek hayati bir 3 puan alırken, Leipzig lider Bayern Münih'in 10 puan gerisinde 61 puanda kaldı.

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