20 Nisan 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Köln 2 - 1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leipzig Köln'e boyun eğdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'nın 30. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 'un 2 golüyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle galip ayrıldı. 'in tek golü ise Haidara'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nın 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 46 ve 60. dakikalarda 'un attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. 'in tek golü ise 59'da Haidara'dan geldi.

Bu sonuçla düşme hattındaki Köln, puanını 26'ya yükselterek hayati bir 3 puan alırken, Leipzig lider 'in 10 puan gerisinde 61 puanda kaldı.

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