19 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: UEFA Yönetim Kurulu'ndan flaş karar! Yeni Şampiyonlar Ligi...
Avrupa futbolu flaş bir gündemle sallanmaya devam ediyor. 3 büyük ligin 12 takımı, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerine UEFA'dan flaş bir hamle geldi. UEFA Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni oy birliğiyle kabul etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine gidildi. Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının ardından UEFA'nın nasıl bir aksiyon alacağı merakla beklenirken flaş bir hamle geldi. UEFA Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni oy birliğiyle kabul etti. Oy verenler arasında Paris Saint-Germain başkanı Nasser al-Khelaifi'nin de yer aldığı ifade edildi.
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