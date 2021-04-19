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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA Yönetim Kurulu'ndan flaş karar! Yeni Şampiyonlar Ligi...

UEFA'dan flaş karar! Yeni Şampiyonlar Ligi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Avrupa futbolu flaş bir gündemle sallanmaya devam ediyor. 3 büyük ligin 12 takımı, 'ni kurduklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerine 'dan flaş bir hamle geldi. , 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan 36 takımlı 'ni oy birliğiyle kabul etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nde format değişikliğine gidildi. 'nin kurulmasının ardından UEFA'nın nasıl bir aksiyon alacağı merakla beklenirken flaş bir hamle geldi. , 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni oy birliğiyle kabul etti. Oy verenler arasında Paris Saint-Germain başkanı 'nin de yer aldığı ifade edildi.

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