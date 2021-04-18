PSG 3 - 2 St. Etienne (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Fransa Ligue 1'de 33. hafta maçında Paris Saint-Germain ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 90+5'te Icardi'nin attığı golle 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Saint-Etienne'i 90+5. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 3-2 mağlup etti.
Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 33. haftada Parc des Princes Stadı'nda Saint-Etienne'i ağırladı.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin 70. dakikasında konuk ekip, Denis Bouanga'nın golüyle perdeyi açtı.
PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 79. dakikada skora denge getirirken, 87. dakikada attığı penaltı golüyle de takımını 2-1 öne geçirdi.
Saint-Etienne, 90+2. dakikada Romain Hamouma ile beraberliği yakalasa da 3 dakika sonra sahneye çıkan Mauro Icardi, PSG'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.
Puanını 69'a yükselten PSG, ikinci sıradaki yerinin korudu ve lider Lille ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Saint-Etienne ise 39 puanla 13. sırada kaldı.
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