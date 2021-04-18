18 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 3 - 2 St. Etienne (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG 90+5'te güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

Fransa 'de 33. hafta maçında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 90+5'te Icardi'nin attığı golle 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nde () Paris Saint-Germain (), sahasında 'i 90+5. dakikada 'nin golüyle 3-2 mağlup etti.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 33. haftada 'nda Saint-Etienne'i ağırladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin 70. dakikasında konuk ekip, 'nın golüyle perdeyi açtı.

PSG'nin yıldız oyuncusu , 79. dakikada skora denge getirirken, 87. dakikada attığı penaltı golüyle de takımını 2-1 öne geçirdi.

Saint-Etienne, 90+2. dakikada ile beraberliği yakalasa da 3 dakika sonra sahneye çıkan Mauro Icardi, PSG'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Puanını 69'a yükselten PSG, ikinci sıradaki yerinin korudu ve lider ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Saint-Etienne ise 39 puanla 13. sırada kaldı.

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