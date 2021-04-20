Leeds United 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leeds United evinde Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Ozan Kabak mücadelede 90 dakika görev aldı.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leeds United ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.
Puan tablosunun 6. basamağındaki Liverpool, 10. sıradaki Leeds United'a konuk oldu.
Leeds Unitedlı futbolcular, aralarında Liverpool'un da bulunduğu kulüplerce desteklenen "Avrupa Süper Ligi" projesini protesto etti.
Isınma sırasında oyuncular, ön tarafında "Şampiyonlar Ligi'ni hak edin", arkasında ise "Futbol taraftarlar içindir" yazan tişörtleri giydi.
Karşılaşma, Liverpool'dan Mane'nin 31 ve Leeds United'dan Llorente'nin 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.
Liverpool kadrosundaki milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Son şampiyon Liverpool, puanını 53'e, Leeds United ise 46'ya yükseltti.
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