20 Nisan 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ozan'lı Liverpool üstünlüğünü koruyamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 32. haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcumuz mücadelede 90 dakika görev aldı.

'in 32. haftasında ile 1-1 berabere kaldı.

Puan tablosunun 6. basamağındaki Liverpool, 10. sıradaki Leeds United'a konuk oldu.

Leeds Unitedlı futbolcular, aralarında Liverpool'un da bulunduğu kulüplerce desteklenen "" projesini protesto etti.

Isınma sırasında oyuncular, ön tarafında "Şampiyonlar Ligi'ni hak edin", arkasında ise "Futbol taraftarlar içindir" yazan tişörtleri giydi.

Karşılaşma, Liverpool'dan 'nin 31 ve Leeds United'dan 'nin 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Liverpool kadrosundaki milli futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

Son şampiyon Liverpool, puanını 53'e, Leeds United ise 46'ya yükseltti.

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