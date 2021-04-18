18 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 1-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter ve Napoli yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Inter deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Conte ve öğrencileri 75 puanla liderliğini sürdürdü.

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Inter deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın golünü (K.K) kaydetti.

Konuk takımın golü ise 'den geldi.

Bu sonucun ardından Inter puanını 75 yaparken, Napoli ise 60 puana yükseldi.

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