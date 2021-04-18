18 Nisan 2021, Pazar
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Ev sahibi takımın golünü Handanovic (K.K) kaydetti.
Konuk takımın golü ise Eriksen'den geldi.
Bu sonucun ardından Inter puanını 75 yaparken, Napoli ise 60 puana yükseldi.
Napoli 1-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Inter deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Conte ve öğrencileri 75 puanla liderliğini sürdürdü.
İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Inter deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Napoli ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi takımın golünü Handanovic (K.K) kaydetti.
Konuk takımın golü ise Eriksen'den geldi.
Bu sonucun ardından Inter puanını 75 yaparken, Napoli ise 60 puana yükseldi.
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