02 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Milli futbolcu Orkun Kökçü Feyenoord formasıyla ayın U21 oyuncusu seçildi!
Eredivisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Hollanda'da 21 yaş altı futbolcular arasında ayın oyuncusu seçildi. İşte ödülünü alan genç oyuncunun o paylaşımı... | Son dakika spor haberleri
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Eredivisie'de mart ayının en iyi 21 Yaş Altı futbolcusu seçildi. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından ödülüyle birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştı.
Orkun Kökçü paylaşımında, "U21 ayın oyuncusu seçildiğim için mutluyum" ifadesini kullandı.
İşte o paylaşım;
Happy to win the U21 Best Player of the Month Award 🏆— Orkun Kökcü (@Orkun_Kokcu) April 2, 2021
U21 ayın oyuncusu seçildiğim için mutluyum 💯 pic.twitter.com/5N8dcsOEcH
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