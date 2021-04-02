02 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Milli futbolcu Orkun Kökçü Feyenoord formasıyla ayın U21 oyuncusu seçildi!

Orkun Kökçü ayın oyuncusu oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

ekiplerinden forması giyen , 'da 21 yaş altı futbolcular arasında ayın oyuncusu seçildi. İşte ödülünü alan genç oyuncunun o paylaşımı... | Son dakika spor haberleri

Ligi ekiplerinden 'da forma giyen milli futbolcu , 'de mart ayının en iyi 21 Yaş Altı futbolcusu seçildi. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından ödülüyle birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

paylaşımında, " ayın oyuncusu seçildiğim için mutluyum" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım;

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