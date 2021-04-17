İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Wolverhampton ile Sheffield United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Wolverhampton ile Sheffield United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Sheffield United maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ