18 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Getafe - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'nın 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Getafe - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Getafe - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GETAFE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Getafe - Real Madrid maçı 18 Nisan Pazar günü saat 22:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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