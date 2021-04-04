04 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak: Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli

Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

İngiltere Premier Lig ekibi 'da forma giyen milli futbolcumuz , 'nin kendileri için çok önemli olduğunu ve sezonu Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek sırada bitirmek istediklerini söyledi.

'un deplasmanda 'i 3-0 yendiği maçı kulüp televizyonunda değerlendiren milli stoper, "Bizim için bu galibiyet çok önemliydi. Bildiğiniz gibi çok puan kaybettik, bu yüzden ekstra bir motivasyonla sahaya çıktık. Çok iyi oynadık ve oyunu domine ederek kazandık." dedi.

Takımının galibiyet için büyük mücadele gösterdiğini vurgulayan Kabak, "İlk yarıdaki ikili mücadelelerde her şeyimizi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıda ise golleri bulduk. 3-0 gerçekten çok iyi bir skor ve ayrıca son maçlarımızdaki gol yememe serimizi sürdürdüğümüz için de mutluyum" ifadelerini kullandı.

'nin 'e kaybetmesi ile bu galibiyetin daha anlamlı hale geldiğini belirten Ozan, şöyle devam etti:

"Arsenal büyük bir takım. Arsenal gibi bir takıma karşı aldığınız galibiyet tüm takımın öz güvenini de yükseltir. Şu anda zirvedeki dörtlü ile aramızda iki puan fark var. Bu yüzden de umarım tüm maçlarımızı kazanırız ve sezonu 'nde bitirebiliriz."

Savunmanın göbeğindeki partneri ile iyi bir uyum yakaladıklarını anlatan , "Birlikte oynadığımız peş peşe üç maç gol yemedik ve umarım bunu maçlarında da sürdüreceğiz. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli." diye konuştu.


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