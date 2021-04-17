Mönchengladbach Eintracht Frankfurt maçı CANLI YAYIN
Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşıyor. Stadion im BORUSSIA-PARK'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı saat 16:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MÖNCHENGLADBACH - FRANKFURT İLK 11'LER
Mönchengladbach: Sippel, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Lainer, Zakaria, Hofmann, Neuhaus, Thuram, Lazaro, Plea
Frankfurt: Trapp, Melo, Ilsanker, N'Dicka, Durm, Sow, Rode, Kostic, Kamada, Jovic, Silva
MAÇIN GOLÜ
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