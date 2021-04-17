17 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mönchengladbach Eintracht Frankfurt maçı CANLI YAYIN

B. M'Gladbach - E. Frankfurt | CANLI YAYIN
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Almanya 'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Stadion im BORUSSIA-PARK'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı saat 16:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MÖNCHENGLADBACH - FRANKFURT İLK 11'LER

Mönchengladbach: Sippel, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Lainer, Zakaria, Hofmann, Neuhaus, Thuram, Lazaro,

Frankfurt: Trapp, , , N'Dicka, , , , , , ,

MAÇIN GOLÜ

GOL | B. M'Gladbach 1-0 Frankfurt

ASpor CANLI YAYIN

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